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06 августа, 09:21

Общество

Участники СВО смогут получить онлайн-консультацию о мерах поддержки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники СВО и члены их семей могут получить консультацию об услугах и мерах поддержки онлайн у специалистов офисов "Мои документы". Сервис доступен на портале mos.ru и на сайте центров, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Город выстраивает системную поддержку как самих бойцов и ветеранов, так и их семей. Чтобы они могли легко получить информацию о доступной помощи, мы добавили новый формат – консультации по видеосвязи со специалистами центров госуслуг. Теперь участники СВО и их близкие могут проконсультироваться в режиме реального времени более чем по 150 услугам", – отметила вице-мэр.

Видеоконсультации доступны на портале mos.ru. Для их получения в каталоге услуг необходимо перейти в раздел "Документы", после чего открыть "Личные документы", а затем – подраздел "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате". Потом нужно нажать на виджет "Онлайн-консультация специалиста центра госуслуг в порядке живой очереди в день обращения" и выбрать тему "Услуги для участников СВО и членов их семей".

Сервис также работает и на сайте "Мои документы". На нем в каталоге услуг следует открыть пункт "Видеоконсультации с сотрудниками центров госуслуг", далее перейти в подраздел "Участникам СВО и членам их семей" и нажать "Получить консультацию". На звонок ответит специалист. Сервис работает ежедневно с 08:00 до 19:50.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что миллионы москвичей направляют гуманитарную помощь в зону СВО, помимо поддержки со стороны органов государственной власти. Он также подчеркнул важность медицинской и социальной поддержки бойцов, организованной в Москве. В столице действует сеть госпиталей, где помощь получают как москвичи, так и военнослужащие, направленные Минобороны.

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