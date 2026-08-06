Более 200 волонтеров московской школы № 2010 регулярно помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Волонтерский отряд школы № 2010 имени Героя Советского Союза М. П. Судакова на постоянной основе поддерживает военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. К сборам привлечены педагоги, ученики и их родители. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Регулярная отправка гуманитарных грузов началась в октябре 2022 года. За это время состоялось свыше 20 отправок, сейчас в отряде числятся более 200 добровольцев. Они занимаются приемом, сортировкой и упаковкой вещей. Один раз в месяц собранную машину направляют напрямую в воинскую часть или передают через проверенную волонтерскую группу.

В рамках акции "Тепло для героя" участники изготавливают окопные свечи и сухие души, а также передают термобелье. В ходе акции "Добрый урожай" собирали консервы (мясные, рыбные, овощные), крупы и сладости. Помимо вещей, школьники регулярно направляют военнослужащим письма, рисунки и открытки со словами поддержки.

Желающие присоединиться к помощи могут начать с малого: обратиться в ближайший пункт сбора, уточнить актуальные потребности и выбрать подходящее направление работы.

Также до 6 сентября в Москве в рамках проекта "Москва помогает" открыты "Домики добра". Туда принимают мужские подарочные наборы, носки, хлопковые футболки и сладости для военнослужащих, для детей из новых регионов – книги, раскраски, канцелярские товары и игрушки, а для животных из приютов – сухой и влажный корм, наполнители для лотков и лакомства.

Кроме того, в городе действуют 15 штабов "Москва помогает" по сбору помощи для жителей новых и приграничных регионов. В них можно принести рыбные, мясные и овощные консервы, рис, гречку, макароны, муку, приправы, кофе, чай, соль, сахар, постельное белье, наборы полотенец, игрушки для детей, средства личной гигиены, сезонную обувь и одежду, а также небольшую бытовую технику.

Зарегистрироваться в качестве волонтера проекта можно на официальном сайте проекта.

Также участникам СВО активно помогают жители Юго-Восточного административного округа. Активисты с начала 2026 года отправили в зону спецоперации около 170 тонн гуманитарной помощи. В том числе более 2,5 тысячи маскировочных сетей, тысячи гигиенических наборов и специализированное оборудование.