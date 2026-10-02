Особняк Миллера в Санкт-Петербурге законсервируют на зиму после пожара

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Главной задачей при восстановлении исторического особняка К. Л. Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга после пожара станет консервация здания на осенне-зимний период. Об этом сообщил председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов.

"Закрыть контур, закрыть крышу и увести его в зиму, чтобы там не накапливались осадки, чтобы была возможность каким-то образом осуществить просушку стен", – приводит его слова РИА Новости.

Проведение всех консервационных работ будет находиться под контролем комитета по охране памятников.

1 октября в особняке Миллера произошел пожар, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. В какой-то момент пламя перекинулось на крышу соседнего здания. В тушении принимали участие 165 человек и 37 единиц техники. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, пожар начался при выполнении сварочных работ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление особняка.

