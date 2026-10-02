Дело возбуждено после пожара в особняке Миллера в Петербурге

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Уголовное дело возбуждено после пожара в особняке К. Л. Миллера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по городу.

Дело будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

В рамках предварительного расследования установлено, что возгорание произошло при выполнении сварочных работ по реконструкции объекта культурного наследия. Пострадавших нет, огонь потушен.

"Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности", – добавили в ведомстве.

Пожар в особняке на Исаакиевской площади вспыхнул вечером 1 октября. Сначала ему присвоили второй, а затем третий ранг сложности, поскольку площадь возгорания увеличилась до 2 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации возгорания привлекли 165 человек и 37 единиц техники. Позднее пламя перекинулось на крышу соседнего здания. Возгорание со стороны улицы Якубовича спасатели тушили с помощью специальных вышек.

Спустя время пожар удалось локализировать, а потом ликвидировать открытое горение. Ранг пожара также был понижен до номера 1-БИС.