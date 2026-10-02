ВС РФ поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные ночью поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через реку Днепр, который обеспечивал переброску войск и логистические поставки военных грузов для украинских группировок в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, в Киевской области была атакована электроподстанция "Киевская", расположенная в Наливайковке. Эта подстанция обеспечивала передачу и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

В Одесской области подвергся ударам производственно-промышленный комплекс в порту Измаил. Он применялся для приема, хранения и транспортировки военных грузов и топлива, необходимых для украинской армии.

Также в акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для противника.

Как уточнили в Минобороны, все удары наносились беспилотниками.

Ранее экипажи танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали опорные пункты, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины, которые были в кольце окружения в Харьковской области. Подразделения группировки продолжают расширять внешнюю зону контроля.