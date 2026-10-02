Ранг пожара в особняке Миллера в Петербурге снижен до первого

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В Санкт-Петербурге ранг возгорания в особняке К. Л. Миллера и примыкающем здании рядом с Исаакиевским собором понижен до первого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"В 07:53 отказ номеру 1-БИС", – отметили в ведомстве.

Возгорание произошло вечером 1 октября на Исаакиевской площади. Сначала ему присвоили второй, а затем третий ранг сложности, так как вскоре площадь пожара выросла до 2 000 квадратных метров.

К ликвидации пожара были привлечены 165 человек личного состава и 37 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

По последним данным, открытое горение ликвидировано. Возбуждено уголовное дело, следователи начали проверку.