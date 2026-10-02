Кабмин отсрочил уплату ряда налогов и приостановил проверки для продавцов на Ozon

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Правительство России ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов для продавцов на Ozon, а также приостановило проведение проверочных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Меры поддержки распространяются на бизнес, пострадавший из-за атак беспилотников на объекты группы "Интернет решения" (Ozon).

Ранее кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА на объекты Wildberries. Также были утверждены меры по сохранению работы самой компании.

Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода.