Историк Кононов: большинство интерьеров особняка Миллера уничтожено огнем

Крупный пожар произошел в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга вечером 1 октября. Объект культурного наследия планировали отреставрировать до конца 2027 года, однако теперь, по словам некоторых экспертов, он получил серьезные повреждения. Подробности и версии происшествия – в материале Москвы 24.
Дело в сварочных работах?
Пожар площадью 2 тысячи квадратных метров произошел в особняке Миллера возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга вечером 1 октября. Ему был присвоен третий ранг сложности, а у здания обрушилась крыша.
Для ликвидации возгорания привлекались 165 человек личного состава и 37 единиц техники. Спасателям даже пришлось прокладывать магистральные линии из Невы. Спустя несколько часов открытое горение было ликвидировано. По данным властей, работа МЧС на объекте продлится до 18 часов 2 октября, а на полную просушку здания после тушения может потребоваться несколько дней.
Пострадавших в результате пожара нет. Помимо особняка, пострадал отель в прилегающем здании. Как стало известно 78.ru, в гостинице полностью сгорел шестой этаж и обвалилась часть крыши, пятый затопило водой при тушении. Всех постояльцев экстренно эвакуировали и временно расселили по другим отелям, однако вещи остались внутри.
В здании сейчас нет электричества – по предварительным данным, свет появится не раньше чем через три недели. Сотрудники, ранее ремонтировавшие здание, уже осмотрели кровли: предположительно, крышу придется менять полностью, а пятый и шестой этажи ждет капитальный ремонт.
Кроме того, потребовалась эвакуация жильцов соседнего дома. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко рассказал журналистам, что к утру 2 октября в пункте временного размещения оставались 5 человек из 12, проведших там минувшую ночь. Остальные к тому моменту уже разъехались.
Само здание, откуда эвакуировали жильцов, сильно не пострадало: фиксируются протечки на лестничных пролетах, однако это не требует расселения. Пресс-служба администрации губернатора города сообщила, что жильцам окажут всю необходимую поддержку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. В качестве предварительной причины возгорания ведомство назвало проведение сварочных работ. Однако, по данным СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание временной проводки, протянутой для нужд ремонта.
Процесс восстановления
В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщили, что за последние три года у специалистов не возникало значительных претензий к содержанию особняка Миллера. Требования касались лишь помывки фасада.
Обследование и оценка ущерба займут не менее недели, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, финансирующего реставрацию объекта. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать детальное восстановление пострадавшего особняка.
Глава города также отметил, что разрешение на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ на объекте было выдано сроком до конца 2028 года и ни город, ни собственник не планируют вносить изменения в указанный срок.
По информации СМИ, в загоревшемся особняке планировали обустроить элитный клубный дом. Объектом управляет девелоперская компания "ТАС", принадлежащая миллиардеру Захару Смушкину, сообщила "Фонтанка".
"В прошлом этот дом был расселен из-за аварийности и долгое время пустовал. Город сам отреставрировать его не мог, что нормально, поскольку требуются большие вложения. Нередко такие здания передаются тем, кто может это сделать и привлечь финансирование. С 2010-х годов примерно этот дом был действительно нашим активом", – подчеркнули журналистам в пресс-службе "ТАС".
Там также уточнили, что до пожара в здании шла подготовка к реставрации, а не сама реставрация. Собственники особняка планируют восстановить объект и исполнить все обязательства, касающиеся здания.
При этом заместитель председателя общества "Старый Петербург", кандидат исторических наук Александр Кононов в беседе с ТАСС заявил, что пожар нанес памятнику существенный ущерб.
"Судя по кадрам в СМИ, <…> большинство интерьеров или уничтожено огнем, или сильно пострадало. Владелец памятника несет по закону полную ответственность за его сохранность и реставрацию и должен будет восстановить элементы, являющиеся предметом охраны", – сказал эксперт.
Он также отметил, что в таком старом здании при реставрации обычно могли открыться новые уникальные элементы, однако теперь это маловероятно.
При этом председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов уточнил, что особняк не имел комплексной внутренней отделки: она была утрачена в советский период. По его словам, лишь около 20% помещений сохраняли фрагменты исторических интерьеров, включая входную группу.
"Поэтому здесь какой-то серьезной утраты именно исторических интерьеров, наверное, не произошло", – сказал он на видео пресс-службы городской администрации.
Михайлов обратил внимание, что после завершения работы МЧС будет проведено комплексное дообследование здания, в том числе с участием специалистов КГИОП. Сроки реставрации планируется выдержать: работы должны завершиться до конца 2028 года.
"Безусловно, событие печальное, но есть обмеры, есть фиксация, есть проект реставрации, который предполагал не просто сохранение, но и восстановление отчасти утраченных интерьеров", – заключил глава комитета.
В "ТАС" также добавили, что во время подготовительных работ все демонтируемые предметы охраны были вывезены из особняка, а с несъемных элементов сняты слепки. Таким образом, у специалистов есть необходимые инструменты для детального воссоздания исторических деталей в первозданном виде. Особняк был застрахован, в том числе предусмотрено страхование ответственности перед третьими лицами, заключили в компании.