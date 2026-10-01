Историк Кононов: большинство интерьеров особняка Миллера уничтожено огнем

Крупный пожар произошел в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга вечером 1 октября. Объект культурного наследия планировали отреставрировать до конца 2027 года, однако теперь, по словам некоторых экспертов, он получил серьезные повреждения. Подробности и версии происшествия – в материале Москвы 24.

Дело в сварочных работах?

Пожар площадью 2 тысячи квадратных метров произошел в особняке Миллера возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга вечером 1 октября. Ему был присвоен третий ранг сложности, а у здания обрушилась крыша.



Особняк Миллера был возведен в 1872 году в стиле эклектики. В здании находились интерьеры, обладающие исторической и художественной ценностью: лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. До конца 2027 было запланировано проведение реставрации объекта с приспособлением под современное использование. Стоимость работ – 768 миллионов рублей.



Для ликвидации возгорания привлекались 165 человек личного состава и 37 единиц техники. Спасателям даже пришлось прокладывать магистральные линии из Невы. Спустя несколько часов открытое горение было ликвидировано. По данным властей, работа МЧС на объекте продлится до 18 часов 2 октября, а на полную просушку здания после тушения может потребоваться несколько дней.

Пострадавших в результате пожара нет. Помимо особняка, пострадал отель в прилегающем здании. Как стало известно 78.ru, в гостинице полностью сгорел шестой этаж и обвалилась часть крыши, пятый затопило водой при тушении. Всех постояльцев экстренно эвакуировали и временно расселили по другим отелям, однако вещи остались внутри.

В здании сейчас нет электричества – по предварительным данным, свет появится не раньше чем через три недели. Сотрудники, ранее ремонтировавшие здание, уже осмотрели кровли: предположительно, крышу придется менять полностью, а пятый и шестой этажи ждет капитальный ремонт.



Кроме того, потребовалась эвакуация жильцов соседнего дома. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко рассказал журналистам, что к утру 2 октября в пункте временного размещения оставались 5 человек из 12, проведших там минувшую ночь. Остальные к тому моменту уже разъехались.

Само здание, откуда эвакуировали жильцов, сильно не пострадало: фиксируются протечки на лестничных пролетах, однако это не требует расселения. Пресс-служба администрации губернатора города сообщила, что жильцам окажут всю необходимую поддержку.





из сообщения пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Для них предусмотрено оказание экстренной социальной помощи в связи с утратой имущества, а также материальная компенсация в соответствии с масштабом ущерба, оценка которого будет произведена по окончании работ по устранению возможных очагов пожара.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. В качестве предварительной причины возгорания ведомство назвало проведение сварочных работ. Однако, по данным СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание временной проводки, протянутой для нужд ремонта.

Процесс восстановления

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщили, что за последние три года у специалистов не возникало значительных претензий к содержанию особняка Миллера. Требования касались лишь помывки фасада.

Обследование и оценка ущерба займут не менее недели, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, финансирующего реставрацию объекта. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать детальное восстановление пострадавшего особняка.





Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга Дом Миллера – неотъемлемая часть ансамбля одной из главных площадей Северной столицы. Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть городу эту достопримечательность. В 2025 году специалистами составлен подробный акт технического состояния объекта. Имеющиеся в распоряжении города документы – данные фотофиксации, обмеры, архивные материалы – позволяют восстановить здание после пожара в первозданном виде.

Глава города также отметил, что разрешение на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ на объекте было выдано сроком до конца 2028 года и ни город, ни собственник не планируют вносить изменения в указанный срок.

По информации СМИ, в загоревшемся особняке планировали обустроить элитный клубный дом. Объектом управляет девелоперская компания "ТАС", принадлежащая миллиардеру Захару Смушкину, сообщила "Фонтанка".



"В прошлом этот дом был расселен из-за аварийности и долгое время пустовал. Город сам отреставрировать его не мог, что нормально, поскольку требуются большие вложения. Нередко такие здания передаются тем, кто может это сделать и привлечь финансирование. С 2010-х годов примерно этот дом был действительно нашим активом", – подчеркнули журналистам в пресс-службе "ТАС".

Там также уточнили, что до пожара в здании шла подготовка к реставрации, а не сама реставрация. Собственники особняка планируют восстановить объект и исполнить все обязательства, касающиеся здания.





из заявления пресс-службы "ТАС" Произошедшее вчера в особняке Миллера стало трагическим событием для всего Петербурга и потрясло каждого из нас. Мы находимся в постоянном контакте со всеми профильными службами и сотрудничаем с государственными органами. Как собственник объекта культурного наследия мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника.

При этом заместитель председателя общества "Старый Петербург", кандидат исторических наук Александр Кононов в беседе с ТАСС заявил, что пожар нанес памятнику существенный ущерб.

"Судя по кадрам в СМИ, <…> большинство интерьеров или уничтожено огнем, или сильно пострадало. Владелец памятника несет по закону полную ответственность за его сохранность и реставрацию и должен будет восстановить элементы, являющиеся предметом охраны", – сказал эксперт.

Он также отметил, что в таком старом здании при реставрации обычно могли открыться новые уникальные элементы, однако теперь это маловероятно.



При этом председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов уточнил, что особняк не имел комплексной внутренней отделки: она была утрачена в советский период. По его словам, лишь около 20% помещений сохраняли фрагменты исторических интерьеров, включая входную группу.

"Поэтому здесь какой-то серьезной утраты именно исторических интерьеров, наверное, не произошло", – сказал он на видео пресс-службы городской администрации.

Михайлов обратил внимание, что после завершения работы МЧС будет проведено комплексное дообследование здания, в том числе с участием специалистов КГИОП. Сроки реставрации планируется выдержать: работы должны завершиться до конца 2028 года.

"Безусловно, событие печальное, но есть обмеры, есть фиксация, есть проект реставрации, который предполагал не просто сохранение, но и восстановление отчасти утраченных интерьеров", – заключил глава комитета.

В "ТАС" также добавили, что во время подготовительных работ все демонтируемые предметы охраны были вывезены из особняка, а с несъемных элементов сняты слепки. Таким образом, у специалистов есть необходимые инструменты для детального воссоздания исторических деталей в первозданном виде. Особняк был застрахован, в том числе предусмотрено страхование ответственности перед третьими лицами, заключили в компании.

