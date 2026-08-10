Нино Цитлидзе шокирована смертью пенсионерки, которая подожгла ее квартиру при передаче

Столичная пенсионерка, которая серьезно пострадала при поджоге собственной квартиры 5 августа, скончалась в больнице от полученных травм. Ранее женщина продала жилье по "схеме Долиной" и не хотела выселяться даже после приезда приставов. Новые детали громкой истории – в материале Москвы 24.

"Стало для меня шоком"

Фото: телеграм-канал Mash

Пенсионерка Наталья Иванова, которая подожгла свою московскую двухкомнатную квартиру на улице Менжинского 5 августа, чтобы не отдавать ключи новому владельцу, скончалась в больнице имени Склифосовского. СМИ сообщали, что 68-летнюю женщину госпитализировали с многочисленными ожогами (по одним данным, 70% тела, по другим – более 80%), после чего она впала в кому.

Нино Цитлидзе, которая купила жилье у Ивановой, рассказала "Московскому комсомольцу", что узнала о смерти женщины из СМИ.





Нино Цитлидзе владелица сгоревшей недвижимости Честно говоря, эта информация стала для меня шоком. Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Официальных документов у меня на руках нет.

Цитлидзе также рассказала, что пока даже не приступала к ремонту, поскольку в квартире продолжаются следственные действия. При этом новая собственница заверила, что посторонние не смогут попасть в жилье: дверь заперта, а окна заколочены.

При этом ранее Цитлидзе сообщила "Российской газете", что страховая компания не признала поджог квартиры страховым случаем. В то же время зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев говорил в беседе с телеканалом Москва 24, что в случае гибели пенсионерки ситуация объявляется форс-мажором и возмещать ущерб всем придется самостоятельно.

"Пусть квартира никому не достанется!"

Пожар в квартире Натальи Ивановой произошел 5 августа после того, как вместе с новой владелицей недвижимости к ней пришли судебные приставы. Ранее пенсионерка продала двушку на Менжинского по "схеме Долиной": получила 9,5 миллиона рублей, перевела их аферистам, а затем заявила, что попала под их влияние.

Нино Цитлидзе рассказывала журналистам, что подписание договора купли‑продажи происходило после многочисленных проверок, в отделении банка с проведением дополнительного собеседования сотрудника с продавцом для уточнения мотивов и целей отчуждения имущества. Деньги же были перечислены на счет Ивановой исключительно после подтверждения Росреестром факта регистрации перехода права собственности к покупателю.

Дату выезда и день передачи ключей бывшая хозяйка выбрала сама, но в назначенный день ничего не произошло. Выяснилось, что Иванова в этот момент выполняла пожелания киевских кураторов – поджигала один из столичных военкоматов. За это пенсионерке впоследствии дали два года условно по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), при этом жилплощадь она так и не освободила.

В итоге суд настоял на принудительном выселении бывшей владелицы, и 5 августа Нино приехала туда уже вместе с приставами. Квартиру пришлось вскрывать, но даже после этого Иванова отказывалась покидать квадратные метры.





Наталья Иванова бывшая владелица сгоревшей квартиры Раз квартира не моя, пусть она никому не достанется!

Услышав решение суда, пенсионерка, по словам Цитлидзе, попросила немного времени на сбор вещей. Огонь вспыхнул буквально через пару минут, но, кроме Ивановой, никто серьезно не пострадал. Тогда сообщалось, что одно помещение в квартире выгорело полностью, плюс ущерб был нанесен соседям.

"Осознанно пошла на этот шаг"

Фото: телеграм-канал Baza

Понятая, которая была на месте происшествия, рассказала "Московскому комсомольцу", что при спасении Ивановой из квартиры лично она не видела у пенсионерки многочисленных травм.





очевидец поджога квартиры на улице Менжинского Я сама врач по образованию, и когда мы спасали Наталью из дома, я не видела тех самых 70% ожогов. По моему мнению, пострадали максимум на 20–30% поверхности тела. Поймите меня правильно, женщина после того, как ее вывели из подъезда, смогла спокойно сидеть на лавочке, она тихо ждала медиков. Если бы у нее была половина кожи сожжена, она бы просто не смогла этого делать.

По словам свидетельницы, до поджога Иванова выглядела вполне адекватно: разговаривала спокойно, не кричала и не давала повода подумать, что планирует пожар.

"Она четко понимала, где находится и зачем сюда пришли. К тому же, как мне известно, она ранее проходила через психологов и психиатров, и те подтвердили ее вменяемость. Это просто ужасно, но, видимо, она осознанно пошла на этот шаг", – заключила местная жительница.

При этом соседка Ивановой Наринэ рассказала MSK1.ru, что живет в доме на Менжинского с детства и была о пожилой женщине не лучшего мнения.





Наринэ соседка Ивановой Я с ней не общалась, но постоянно о ней ходили слухи, что она всюду ходит, жалуется. Это психиатрические симптомы. Если ее в психушку не заберут, она же опять нас спалит.

Когда начался пожар, женщина была дома и вызвала спасателей, которые вывели ее в кислородной маске.

"Это был тихий ужас. Сидела дома, и вдруг дым поднялся со второго этажа. До этого слышала крики внизу: "Жить не хочу, сейчас все подожгу!" Потом вопль, и дым поднялся. Выйти было невозможно", – поделилась женщина.

Ранее же другая соседка Ивановой Дарья рассказывала телеканалу НТВ об обстоятельствах уголовного дела о поджоге военкомата. По словам местной жительницы, пенсионерку уверили, что в здании планируется убийство, поэтому она пошла туда с "коктейлем Молотова". Полицейским же Наталья тогда рассказала, что ее "бес попутал".

