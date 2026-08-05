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05 августа, 12:20

Происшествия

В Москве женщина подожгла квартиру во время визита приставов

Фото: телеграм-канал SHOT

На северо-востоке Москвы женщина подожгла квартиру во время визита судебных приставов. Об этом осведомленный источник сообщил Агентству "Москва".

ЧП произошло в квартире на улице Менжинского. По данным телеграм-каналов, приставы вместе с новой собственницей приехали выселять из квартиры пенсионерку, которая продала квартиру 4 года назад. Новая владелица квартиры пояснила, что оформила договор купли-продажи квартиры в Бабушкинском районе. Оказалось, что пожилая женщина продала ее под влиянием аферистов по "схеме Долиной".

В результате поджога одна из комнат выгорела полностью – площадь пожара составила 7 квадратных метров. Пострадали три человека: приставы и женщина, устроившая поджог, – ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами 70% тела. Отмечается, что женщину подключили к ИВЛ.

История с продажей квартиры произошла в 2022 году. Пенсионерка продала двухкомнатную квартиру за 9,5 миллиона рублей, деньги перевела мошенникам, а жилье так и не освободила. Позже пенсионерка, находясь под влиянием телефонных мошенников, подожгла здание военкомата и получила два года условно.

В итоге Кассационный суд признал новую владелицу добросовестным покупателем и обязал пенсионерку передать ей квартиру. В связи с этим 5 августа приставы начали выселять москвичку. После этого пенсионерка использовала жидкость для розжига и устроила пожар.

Ранее на юге Москвы вспыхнул пожар в квартире на четвертом этаже. Спасатели вытащили из горящего помещения одного человека, его доставили в больницу. Огонь охватил площадь 8 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

До этого возгорание произошло в ТРЦ "Европолис" на проспекте Мира в Москве. Огонь вспыхнул на втором этаже центра. Оно было ликвидировано порошковым огнетушителем до приезда спасателей.

Жилой дом загорелся в центре Москвы

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