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05 августа, 14:35

Общество

Ланкаширский хилер назван самой долгоживущей породой собак

Фото: 123RF.com/jairfonseca

Ланкаширский хилер признан самой долгоживущей породой собак. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на данные благотворительной организации Dogs Trust.

По подсчетам специалистов, в среднем чистокровные собаки живут 12,7 года, а смешанные породы – 12 лет. При этом ланкаширский хилер доживает до 15,4 года. Как отмечают эксперты, на продолжительность жизни влияет небольшой размер животного: маленькие и средние собаки живут дольше крупных.

Ланкаширский хилер – некрупная собака с приземистым и коренастым, но достаточно мощным телосложением. Порода считается преданной, игривой и дружелюбной. Она хорошо ладит с людьми, но не всегда быстро уживается с другими собаками. Кроме того, у хилера есть привычка кусать за пятки, поэтому ее не советуют заводить семьям с маленькими детьми.

Второе место по продолжительности жизни занял тибетский спаниель, живущий в среднем 15,2 года. Третьей стала итальянская болонка, способная прожить 14,9 года.

Ранее общественники в Великобритании предложили ограничить разведение 67 пород собак. Среди них – бульдоги, таксы и чихуахуа. Как пояснили авторы инициативы, причиной стали проблемы со здоровьем, которые связаны с селекцией животных по определенным внешним признакам.

В частности, у собак с укороченной мордой часто встречаются трудности с физической активностью и проблемы с дыханием. У такс могут возникнуть заболевания межпозвоночных дисков, а у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей нередко встречается состояние, при котором размер мозга не соответствует объему черепа.

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