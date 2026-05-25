Корги и хаски оказались самыми дорогими для содержания собаками

Почти 50% россиян тратят на содержание своих домашних любимцев больше, чем год назад. Самыми затратными для собачников стали хаски и корги, а также беспородные животные. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос.

На беспородных хозяева тратят 6,7 тысячи рублей ежемесячно. На содержание корги уходит 5,6 тысячи рублей, а на хаски – 5,5 тысячи. При этом 44% людей, которые взяли собак с улицы или из приютов, заметили, что выделяют дополнительные деньги на адаптацию, коррекцию поведения и обучение любимца. Что касается породистых животных, то 36% их хозяев отдают много средств на специализированное питание и внешний уход.

Если говорить про кошек, то самыми дорогими оказались бенгальские – на них в месяц в среднем уходит 6,3 тысячи рублей. На абиссинских тратят примерно 6,1 тысячи рублей, на ориентальных – 5,7 тысячи.



О росте расходов на животных заявили 49% респондентов. Еще 32% отметили, что траты почти не изменились, а у 19% – вовсе уменьшились. Результаты опроса показали, что если в 2025 году россияне тратили 5,2 тысячи рублей в месяц, то в 2026-м – уже 6,8 тысячи рублей. Однако 27% удается уложиться в сумму до 4 тысяч рублей ежемесячно. Еще 46% выделяют на это 4–8 тысяч рублей, остальные 27% – свыше 8 тысяч рублей.

"Структура расходов за год заметно изменилась. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги", – рассказали аналитики.

В исследовании участвовали 3 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет, у них всех есть собаки или кошки.

