25 мая, 16:55

Daily Star: хирурга в Великобритании отстранили от работы за секс с пациенткой

В Великобритании за секс с пациенткой отстранили от работы одного из ведущих нейрохирургов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По информации СМИ, речь идет о докторе Чираге Патель из Университетской больницы Уэльса. Он признался, что состоял в сексуальных отношениях с пациенткой, которой проводил операции на позвоночнике. Он также отправлял ей откровенные фотографии.

Помимо этого, согласно расследованию, Патель выписывал ей сильнодействующие обезболивающие и диазепам, способные вызывать зависимость. Эти данные не сообщались лечащему врачу пациентки и не вносились в медицинские записи.

Комиссия решила, что женщина находилась в уязвимом состоянии, а хирург своими действиями представлял опасность. В решении трибунала указано, что мужчина поставил репутацию и собственные интересы выше, чем благополучие пациента.

Однако хирург заявил, что отношения между ними начались на фоне проблем в браке, но затем женщина якобы шантажировала его, угрожая рассказать о случившемся как работодателям, так и полиции. Патель продолжал контактировать с ней, поскольку боялся потерять карьеру.

Отмечается, что предъявленные хирургу обвинения достаточно серьезные, но его коллеги выступили в защиту. Во время слушания они указали на то, что Патель является единственным специалистом в Уэльсе, который может выполнять часть сложных операций при невропатической боли.

Несмотря на это, мужчину отстранили от практики на 8 месяцев. На трибунале сказали, что это нужно, чтобы защитить пациентов и сохранить доверие к медицине.

Ранее пожилого массажиста в Великобритании обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин. По данным полиции, ему вменили покушение на изнасилование, 7 случаев сексуального насилия с проникновением, 34 эпизода сексуального насилия посредством прикосновений и 13 случаев вуайеризма.

