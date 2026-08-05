Пилоты пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182 найдены живыми

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Пилот и летчик-наблюдатель пропавшего в Иркутской области лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Они живы, сообщил в MAX губернатор региона Игорь Кобзев.

"Они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы", – написал Кобзев.

Как уточнил руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации направили вертолет.

Самолет Cessna 182 выполнял мониторинг лесопожарной обстановки 3 августа, однако вскоре после вылета из поселка Мама в Бодайбинском районе Иркутской области перестал выходить на связь. На борту находились два человека.

По факту исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело. В течение нескольких дней продолжались поиски, которые усложнял густой туман.