"Известия": в Москве умерла пенсионерка, совершившая поджог квартиры при приставах

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В Москве скончалась женщина, которая подожгла квартиру во время визита судебных приставов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его информации, пенсионерка умерла в больнице от полученных ожогов.

Разбирательство по поводу продажи квартиры пожилой женщины на северо-востоке Москвы длилось с 2022 года. Пенсионерка продала свою двухкомнатную квартиру на улице Менжинского за 9,5 миллиона рублей. Полученные деньги она перевела мошенникам, а жилье не освободила. Позже стало известно, что ранее по наводке злоумышленников она также совершила поджог здания военкомата и получила 2 года условно.

Через некоторое время кассационный суд признал новую владелицу добросовестным покупателем и обязал пенсионерку освободить квартиру. 5 августа приставы вместе с новой собственницей приехали выселять женщину, однако та подожгла жилье, применив жидкость для розжига. Одна из комнат выгорела полностью.

В результате пострадали двое приставов и сама поджигательница. Она получила ожоги 70% тела.