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18 августа, 11:27

Транспорт

Около 200 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Около 200 рейсов задержано или отменено в аэропортах столичного региона. Это следует с онлайн-табло авиагаваней.

В Шереметьево на вылет задержано или отменено около 90 рейсов, а во Внуково – около 80 рейсов. В Домодедово задержали или отменили примерно 20 рейсов на прилет и вылет.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево обслуживали рейсы с ограничениями в ночь на 18 августа. Позже во Внуково и Шереметьево меры были отменены, затем ограничения сняли в Домодедово.

Авиакомпании начали корректировать расписание рейсов в аэропорту Внуково. Пассажирам напомнили, что обменять билет или вернуть деньги за него можно онлайн или в офисах перевозчиков вне аэропорта.

Решение об ограничениях на объектах было принято на фоне массированной атаки беспилотников на Московский регион. Она началась вечером 17 августа. С того момента силы ПВО уничтожили 107 дронов.

Ограничения на полеты ввели в столичных аэропортах

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