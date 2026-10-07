Глава РАН Красников заявил, что российская лунная программа идет по плану

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Российская программа изучения Луны реализуется в соответствии с графиком. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он рассказал, что недавно состоялось очередное совещание с "Роскосмосом" на площадке НПО Лавочкина, где рассматривались вопросы подготовки спутников "Луна-26", "Луна-27А" и "Луна-27Б". Запуски этих аппаратов запланированы на ближайшие годы, причем "Луна-27А" и "Луна-27Б" должны совершить посадку в районе полюсов Луны.

"Я рад, что наши научно-исследовательские институты – Институт космических исследований, Институт астрономии активно в тесном контакте работают предприятиями "Роскосмоса". Мы держим все под контролем", – добавил Красников, которого цитирует РИА Новости.

Ранее космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на видимой стороне Луны новый ударный кратер диаметром около 222 метров и глубиной до 43 метров. Он стал крупнейшим из известных ударных кратеров, образовавшихся в Солнечной системе в последнее время.

Он появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Сам момент удара не удалось зафиксировать телескопами, находящимися на Земле и в космосе.