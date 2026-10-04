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04 октября, 18:59

Наука

Командование на МКС перешло к космонавту Роскосмоса Дуброву

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Астронавт НАСА Джессика Меир, входящая в состав миссии Crew-12, передала командование Международной космической станцией (МКС) космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. Церемония прошла на борту МКС, сообщили в ходе трансляции НАСА.

Во время небольшого мероприятия Меир вручила Дуброву символический ключ от станции. Космонавт назвал это большой честью и ответственностью.

"Это имеет сегодня особенное значение для меня, так как ровно 69 лет назад был запущен первый спутник", – сказал Дубров.

Экипаж Crew-12 находится на орбитальной станции с середины февраля. Помимо Меир, в состав миссии входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавт НАСА Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Ожидается, что они покинут МКС на космическом корабле Crew Dragon 7 октября.

Ранее к МКС отправились космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников и другие члены экипажа миссии Crew-13. Длительность беспосадочного перелета до Международной космической станции составила 7 часов 55 минут. Это стало новым рекордом скорости для американских пилотируемых кораблей за всю историю функционирования МКС.

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