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22 сентября, 14:28

Наука

"Роскосмос" побил рекорд по числу заявок в отряд космонавтов

Фото: МАХ/"Роскосмос"

Рекордное число заявок поступило в ходе открытого набора в отряд космонавтов "Роскосмоса". Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Баканов отметил, что рекорда удалось достичь благодаря тому, что "Роскосмос" разместил оповещение на едином портале госуслуг.

"Было подано 12 тысяч заявок, 350 человек уже прошли первичный отбор", – добавил глава госкорпорации.

По его словам, отбор завершат в 2026 году, после чего будут объявлены имена победителей.

Ранее Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов "Роскосмоса". На счету Артемьева, который является 118-м космонавтом России, три экспедиции на МКС – в 2014, 2018 и 2022 годах, а также 8 выходов в открытый космос общей продолжительностью более 53 часов.

После ухода из отряда Артемьев планирует сосредоточиться на общественно-политической деятельности. Корсаков, который является 127-м космонавтом России, совершил один космический полет – в 2022 году, который продлился 195 суток.

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