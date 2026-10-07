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07 октября, 05:48

Общество

Онищенко назвал предельный возраст для рождения ребенка

Фото: depositphotos/Bork

Предельный детородный возраст для женщин составляет 60 лет, тогда как для мужчин возможность стать отцом сохраняется почти до 90 лет. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет", – приводит РИА Новости слова эксперта.

Онищенко подчеркнул, что женщина может родить ребенка в 60 лет при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики и медицинской поддержке.

Ранее сообщалось, что в Китае 60-летняя жительница провинции Хэнань родила дочь. Девочка весом 2,8 килограмма появилась на свет в центральной больнице города Чжумадянь с помощью кесарева сечения. Мать, которую СМИ назвали госпожой Чжан, рассказала, что чувствует себя счастливой.

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2027 году в России увеличится на 49,6 тысячи рублей, до 778,5 тысячи. При этом маткапитал на второго ребенка вырастет на 65,5 тысячи рублей, до 1 миллиона 29 тысяч, если он не был получен на первенца.

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