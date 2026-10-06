Sohu: в Китае 60-летняя женщина родила дочь

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В Китае 60-летняя жительница провинции Хэнань родила дочь, сообщает портал Sohu.

Девочка весом 2,8 килограмма появилась на свет в центральной больнице города Чжумадянь с помощью кесарева сечения. Мать, которую СМИ назвали госпожой Чжан, рассказала, что чувствует себя счастливой.

Старший брат девочки родился два года назад, когда его матери было 58 лет. Решение родить еще одного ребенка Чжан приняла после того, как в 2022 году потеряла единственного сына.

Двухлетний мальчик, которого в семье ласково зовут Гого, радостно встретил сестру в больнице и спел ей детскую песню. Китаянка призналась, что не обращает внимания на критику по поводу позднего материнства.

Уверенность в своем здоровье женщина объяснила семейной историей долгожительства: ее отец дожил до 100 лет, а 94-летняя мать до сих пор хорошо видит и слышит и сама поднимается по лестнице. Чжан выразила уверенность, что к моменту ее ухода из жизни дети уже вырастут и создадут свои семьи.

Принимавшая роды акушерка рассказала, что беременность в таком возрасте в Китае встречается крайне редко. Врачи также отметили, что Чжан перенесла вторую беременность спокойнее, чем первую, продолжая самостоятельно готовить и заниматься домашними делами. При этом журналисты не уточняют, использовались ли при обеих беременностях вспомогательные репродуктивные технологии.

Ранее 54-летняя жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, который провел в заморозке 22 года. Как указали медики, это самый долгий из описанных в научной литературе периодов криоконсервации эмбриона, после которого женщина родила генетически своего ребенка.