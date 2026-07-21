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21 июля, 12:44

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Daily Mail: в Австралии женщина с четырьмя детьми родила четверняшек

В Австралии женщина с четырьмя детьми родила четверняшек

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

В Австралии 34-летняя женщина, воспитывающая четверых детей, родила четверняшек, что стало первым подобным случаем в стране. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

По данным журналистов, женщина не планировала новую беременность. После проведения теста семья ожидала рождения одного ребенка, но в ходе обследования выяснилось, что в утробе матери было четыре девочки-близнеца.

Врачи рассказали, что одна оплодотворенная яйцеклетка разделилась на несколько эмбрионов. Такие ситуации происходят с вероятностью один случай на 15 миллионов.

Специалисты опасались, что в ходе беременности могли возникнуть осложнения, но их удалось избежать. Женщина родила близнецов 14 июля с помощью кесарева сечения. Девочек назвали Эмили, Харриет, Кэтрин и Алекса, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Ранее столичные врачи помогли женщине родить 16-го ребенка. В семье появился девятый сын. Вес мальчика составил 4 200 граммов, а рост – 56 сантиметров. Кроме того, у пары есть семь дочерей.

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