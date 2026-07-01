Свыше 2 млн электронных родовых сертификатов оформили жителям столичного региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За пять лет жителям столичного региона оформили свыше 2 миллионов электронных родовых сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области.

С помощью документа будущая мама может выбрать медорганизацию для наблюдения во время беременности, родов, а также для профилактических осмотров ребенка в течение первого года жизни. Кроме того, женщина может бесплатно получать консультации в период беременности, пользоваться юридической, психологической и социально-медицинской поддержкой.

"В этом году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оплатило услуги по родовым сертификатам для 200 тысяч женщин на сумму 670 миллионов рублей", – отметили в пресс-службе.

Сертификат включает несколько талонов. Их заполняют при каждом обращении пациентки в медучреждение. При этом документ не оформляют, если медицинская помощь оказывается на платной основе.

При многоплодной беременности полагается только один сертификат, так как он выдается на женщину, а не на ребенка. Вместе с тем обналичить средства по талонам нельзя – СФР перечисляет их на лицевые счета организаций, оказавших услуги в рамках обязательного медицинского страхования.

Как пояснил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин, отделение заботится о том, чтобы будущие мамы получали поддержку максимально быстро и удобно еще на ранних сроках беременности.

"С 2021 года родовой сертификат формируется исключительно в электронном виде. Это избавляет от необходимости носить с собой бумажные талоны. Все данные о состоянии женщины и новорожденного хранятся в единой информационной системе и поступают в Отделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия", – добавил он.

Получить сертификат можно на любом сроке беременности. Для этого при первом визите в женскую консультацию, роддом или детскую поликлинику нужно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Информацию о сертификате можно найти в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичный проект "Ранняя помощь" помогает почти 85% новорожденных из группы риска полностью восстановиться после выписки. Благодаря дефектологам, психологам, логопедам и специалистам по двигательному развитию дети учатся ходить, общаться, формулировать и выражать свои эмоции.