Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 16:37

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о помощи детям, родившимся раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичному проекту "Ранняя помощь" исполнился год. Он помогает почти 85% новорожденных из группы риска полностью восстановиться после выписки, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Наша важнейшая задача – нормализовать состояние новорожденных из группы риска. В нее входят малыши, появившиеся на свет до 37 недель, с массой тела до 1,5 килограмма и перенесшие критические состояния при рождении", – написал мэр.

Центры ранней помощи функционируют на базе детских городских клинических больниц имени З. А. Башляевой, Морозовской, имени Н. Ф. Филатова и ММКЦ "Коммунарка". В них работает мультидисциплинарная команда специалистов.

За центрами ранней помощи закреплены 16 учреждений развития. Благодаря дефектологам, психологам, логопедам и специалистам по двигательному развитию дети учатся ходить, общаться, формулировать и выражать свои эмоции.

Программа формируется индивидуально для каждого ребенка, подчеркнул Собянин. Главная цель проекта состоит в том, чтобы дети смогли догнать своих сверстников к 3 годам и пошли в детский сад.

В настоящее время в центрах наблюдают более 4 тысяч детей, а около 1,3 тысячи посещают занятия в центрах развития.

Ранее врачи Морозовской детской ГКБ выходили новорожденного, появившегося на свет на 3 месяца раньше срока с весом менее 1 килограмма. Ребенок родился с серьезными патологиями, включая кровоизлияние в мозг, заболевание легких, проблемы с надпочечниками и анемию. Уже через неделю его перевели в реанимацию, где специалисты круглосуточно контролировали состояние малыша.

Собянин рассказал о проекте "Ранняя помощь" для недоношенных детей

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика