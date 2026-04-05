Московские врачи выходили недоношенного младенца весом менее килограмма

Врачи Морозовской детской ГКБ выходили новорожденного, появившегося на свет на 3 месяца раньше срока с весом менее одного килограмма. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Ребенок родился с серьезными патологиями, включая кровоизлияние в мозг, заболевания легких, проблемы с надпочечниками и анемию. Уже через неделю его перевели в реанимацию, где специалисты круглосуточно контролировали состояние малыша.

Всего он провел в больнице 83 дня. За это время врачи смогли стабилизировать его состояние, ребенок окреп и набрал более 3 килограммов. Сейчас, спустя более двух лет, он развивается наравне со сверстниками.

"Благодаря развитию неонатальной службы сегодня подавляющее большинство детей с экстремально низкой массой тела – 500-600 граммов – выхаживают. А чтобы помочь малышам уже к году жизни достичь уровня развития своих сверстников, в столице работает проект "Ранняя помощь", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В конце прошлого года в Москве была запущена система для помощи женщинам во время беременности и новорожденным детям. Она сопровождает будущую маму от первого визита в женскую консультацию до рождения ребенка.