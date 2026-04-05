Очаг задымления в здании военного училища в Москве ликвидирован

Очаг задымления в здании военного учебного заведения на улице Головачева в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

О пожаре в Московском высшем общевойсковом командном училище стало известно 5 апреля. Загорелась кровля здания. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Пламя распространилось под кровлей в двух направлениях.

Позже в Минобороны заявили, что причиной задымления на чердаке могло стать короткое замыкание.

До этого в Москве горело двухэтажное здание медицинского центра на улице Новослободской. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров, однако затем огонь распространился на 50 "квадратов". Огонь удалось потушить.