21 марта, 11:33Происшествия
Пожар произошел в московском медцентре на Новослободской улице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве произошел пожар в двухэтажном здании медицинского центра на улице Новослободская. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным источника, виден дым, поднимающийся из-под крыши здания. Людей эвакуировали.
Ранее в рабочем поселке Андреевка произошел крупный пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание достигло площади в 5 тысяч квадратных метров. Силами сотрудников МЧС и пожарных огонь был ликвидирован.
В связи с этим движение транспорта в районе происшествия было ограничено, в частности, проехать нельзя было на участке улицы Андреевки у дома 1, строения 2. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, обеспечивая проезд спецтехники и направляя автомобили по объездным маршрутам.
