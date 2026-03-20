Открытое горение на стройрынке в Солнечногорске ликвидировано

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Открытое горение в торговых павильонах строительного рынка в подмосковном Солнечногорске удалось ликвидировать, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Крупный пожар произошел в рабочем поселке Андреевка 20 марта. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Площадь возгорания достигала 5 тысяч квадратных метров, позднее огонь был локализован на площади 2,7 тысячи "квадратов".

В связи с этим движение транспорта в районе происшествия было ограничено, в частности, проехать нельзя было на участке улицы Андреевки у дома 1, строения 2. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, обеспечивая проезд спецтехники и направляя автомобили по объездным маршрутам.

