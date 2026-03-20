Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 14:19

Происшествия

Пожар на площади 1,8 тыс кв метров произошел на строительном рынке в Солнечногорске

Видео: телеграм-канал "112"

В рабочем поселке Андреевка подмосковного Солнечногорска произошел пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров на строительном рынке, сообщил ТАСС в МЧС РФ.

Возгорание произошло в торговом павильоне рынка. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным ведомства, силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на тушении пожара и защите расположенных рядом зданий. К ликвидации последствий привлечены 42 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее на юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр Turas. В пресс-службе МЧС Москвы в мессенджере MAX сообщили, что пожар случился в складском помещении в административном здании в 1-м Грайвороновском проезде.

Около 200 человек покинули здание центра самостоятельно. Еще два человека, по данным СМИ, обратились за медицинской помощью. Из-за случившегося перекрывали движение в 1-й Грайворонском проезде. Позже огнеборцы локализовали возгорание.

происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика