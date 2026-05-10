10 мая, 21:45

Город

Работы по замене асфальта на ТТК стартовали в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК) стартовали в Москве. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем канале в МАХ.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, поддержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Например, перед осенне-зимним периодом каждый год специалисты проводят мероприятия по обновлению асфальтового покрытия.

"В этом году запланированы работы на Третьем транспортном кольце – второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем четыре участка", – отметил вице-мэр.

Сейчас работы ведутся на Тульской эстакаде и прилегающих съездах, а также в Кутузовском тоннеле. Вместе с тем планируется обновить дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту.

Бирюков объяснил, что одной из причин ремонта дорог является колейность, которая возникает из-за интенсивного движения транспорта. Она, в частности, создает дискомфорт для водителей и может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

"Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", – добавил он.

Ремонт будет проходить в несколько этапов. Сначала специалисты проведут фрезерование старого покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого будет уложен новый асфальт, а на завершающем этапе – нанесена дорожная разметка.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", – заключил заммэра.

Ранее стало известно о планах властей заменить асфальтовое покрытие почти на 30 участках Московской кольцевой автодороги (МКАД). Работы затронут участки между улицей Капотней и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей, а также между Калужским и Киевским шоссе.

