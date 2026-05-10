Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 21:06

Город

Более 2 тысяч объектов промыли после зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок свыше 2 тысяч инженерных сооружений в Москве после зимы. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Промывка объектов в столице стартовала после установления устойчивых положительных температурных значений, напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Всего, по его словам, в рамках весенней уборки были очищены мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Специалисты, в частности, промыли конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, а также перильные ограждения и лестничные сходы. Кроме того, были выполнены локальные покрасочные работы.

"Промыли дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения", – продолжил Бирюков.

К работам привлекались около тысячи рабочих и более 250 единиц техники, включая автовышки, поливочные и тоннелемоечные машины.

В рамках весенней уборки ранее были приведены в порядок столичные набережные. Работы по их подготовке к новому сезону и открытию летней навигации начались в конце марта.

Всего были очищены 82 сооружения. В частности, специалисты выполнили пескоструйную очистку и промывку чугунных перильных ограждений, а также очистили сходы к воде и прогулочные тротуары.

Читайте также


город

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика