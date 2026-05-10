10 мая, 16:37

Политика

Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что останется на посту премьера

Фото: ТАСС/AP/Hannah McKay

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен продолжить руководить правительством страны в ближайшие годы, несмотря на требования об отставке от некоторых депутатов Палаты общин от правящей Лейбористской партии. Об этом он заявил в интервью газете The Daily Mirror.

Отвечая на вопрос о возможном уходе, политик заявил, что не собирается покидать резиденцию на Даунинг-стрит, где он находится с июля 2024 года.

Вместе с тем премьер подтвердил свое намерение повести лейбористов на следующие всеобщие выборы, запланированные на август 2029-го.

"Да, я поведу. Я всегда говорил о десятилетии национального возрождения. Нам досталось ужасное по всем направлениям наследие. Речь не только о сломанной экономике. Государственные услуги были разрушены. Ситуация в действительности оказалась хуже, чем мы думали изначально. Необходим 10-летний проект возрождения", – подчеркнул Стармер.

Однако спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Соединенное Королевство при Стармере не сможет продержаться даже еще один год.

"Бедная Британия не переживет даже еще одного года "устойчивого" Кира, не говоря уже о его мечте о "10 годах на Даунинг, 10", – написал он на своей странице в соцсети X.

Дмитриев также обратил внимание на как минимум 29 чиновников от лейбористов, настаивающих на уходе действующего премьера, который "приклеился к своему месту, как суперклей".

В Великобритании 7 мая прошли выборы в органы местного самоуправления. В результате лейбористы впервые потеряли контроль над парламентом Уэльса. В законодательных органах Англии их представительство сократилось на 1,4 тысячи мест, а в парламенте Шотландии – на 4.

После этого депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала министров отстранить Стармера от должности, предупредив, что его дальнейшее пребывание у власти грозит сокрушительным поражением фракции на следующих всеобщих выборах.

Более того, Уэст пригрозила самостоятельно начать процедуру смены, если министры не поддержат ее. Для этого ей необходимо получить поддержку 80 депутатов. Однако на данный момент у нее мало шансов набрать нужное количество голосов.

Ранее журналист британского издания The Telegraph опубликовал пособие по выживанию жителям Соединенного Королевства при Стармере. В первую очередь он рекомендовал гражданам поучиться у русских нецензурным выражениям, назвав мат "мрачным и непристойным юмором, который делает окружающую жизнь более сносной".

Вместе с тем автор материала обвинил Британию в "сдавливании" местных жителей посредством введения налогов и различных запретов. В этом контексте людям посоветовали "черпать вдохновение на востоке" и научиться мастерству самогоноварения.

