10 мая, 13:29

Происшествия

Грузовое судно подверглось атаке в водах Катара

Фото: 123RF.com/astemmer 1

Коммерческое грузовое судно было атаковано БПЛА по пути из Абу-Даби в катарский порт Месаид. Об этом сообщает Минобороны Катара в соцсети Х.

Инцидент произошел в территориальных водах Катара к северо-востоку от порта Месаид. В результате случившегося на судне было выявлено небольшое возгорание. При этом из-за произошедшего никто не пострадал.

После ликвидации возгорания судно продолжило путь в порт Месаид. В настоящее время осуществляется координация с компетентными органами, уточнили в ведомстве.

Ранее китайское судно JV Innovation, предназначенное для перевозки нефтепродуктов и химикатов, подверглось атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Инцидент произошел в районе порта Мина Сакр.

Судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, передало сигнал о возникшем на палубе пожаре после атаки. При этом информация о характере и масштабе полученных повреждений не раскрывается.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ормузский пролив также оказался закрыт для движения судов. Иран предупредил, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияпожарза рубежом

