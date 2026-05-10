10 мая, 10:49

Транспорт

Авиасообщение восстановлено на юге России

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Авиасообщение полностью восстановлено на юге России. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

По данным ведомства, управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. Министерство также отменило все введенные ранее ограничения.

По данным Минтранса, за 9 мая был выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысяч граждан. На 10 мая запланировано 277 рейсов в/из аэропорты, расположенные на юге России. Из них уже удалось выполнить 83 рейса, благодаря которым было перевезено 11 тысяч пассажиров. Отмен рейсов не зафиксировано, уточнили в ведомстве.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторить обстановку с вылетами и прилетами рейсов в аэропортах РФ. Оперштаб, который был создан на базе министерства по поручению зампреда правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.

Решение о приостановке рейсов в аэропорты юга России было принято в пятницу, 8 мая. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12-го числа.

Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.

Авиасообщение с южными аэропортами частично возобновили в Москве

