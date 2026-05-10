10 мая, 08:28

Общество

ВОЗ предупредила о риске чрезмерной паники из-за повышенного внимания к хантавирусу

Фото: depositphotos/alexraths

Люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом после вспышки вируса на борту круизного лайнера MV Hondius из-за пристального внимания к этой теме. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает ТАСС.

По ее словам, организация оценивает всех тех, кто сейчас пребывают на борту лайнера, как "контакты из группы высокого риска". Однако Керкхове отметила, что риск заразиться находится на низком уровне как для проживающих в мире граждан, так и для жителей Канарских островов, куда прибыл корабль для эвакуации пассажиров.

В ВОЗ указали, что пассажиры лайнера представляют опасность в первую очередь друг для друга, так как они могли контактировать с ранее заразившимися на борту, но пока симптомы инфекции не проявляются.

В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пассажиры лайнера MV Hondius будут эвакуированы 10 авиарейсами – примерно 6 рейсов будет организовано для стран Евросоюза, а также около 4 рейсов запланировано для государств, не входящих в ЕС. Он добавил, что представители организации и власти Испании сделают все, чтобы операция прошла успешно.

Вспышка хантавируса произошла на лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. При этом сведений о пострадавших россиянах пока нет.

Предположительно, заболевание могло распространиться от семейной пары из Нидерландов, которая заразилась от грызунов еще до посадки на судно в Аргентине. При этом в ВОЗ заявили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

