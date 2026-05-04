В АТОР заявили об отсутствии данных о пострадавших от хантавируса россиянах

Информации о пострадавших от хантавируса россиянах на лайнере MV Hondius на текущий момент нет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, круизы на лайнер в РФ продавались, однако крупные игроки с этим продуктом не работали. При этом в компании, которая предлагала билеты на данное судно, добавили, что их туристов на борту не было.

В ассоциации уточнили, что MV Hondius – ледоклассное экспедиционное судно для полярных путешествий. Оно рассчитано примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.

По данным СМИ, вспышка хантавируса на борту MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, унесла жизни как минимум 3 человек. При этом всего было зарегистрировано 6 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была уведомлена об инциденте на судне и уже оказывает необходимую поддержку. На данный момент лабораторно подтвержден 1 случай заражения хантавирусом, остальные 5 классифицируются как подозрительные.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле. Также в РФ есть тест-системы на хантавирус, а в профильное ведомство Нидерландов уже направлен запрос о предоставлении результатов лабораторных исследований.