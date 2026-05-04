04 мая, 15:55

Общество
Биолог Лялина предупредила о проблемах со стопами и осанкой из-за ношения каблуков

Фото: 123RF.com/viktoriia88

Ношение обуви на высоких каблуках может привести к проблемам со стопами, суставами, осанкой и увеличить риск развития варикоза из-за нарушения кровообращения, сообщила "Газете.ру" исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По ее словам, каблуки деформируют пальцы – формируется молоткообразная стопа. Это приводит к плоскостопию, натоптышам и появлению "косточек". Кроме того, повышена нагрузка на коленные и голеностопные суставы, а смещение центра тяжести вызывает избыточный прогиб в пояснице и нарушение осанки.

Чтобы снизить вред, биолог советует выбирать широкий каблук вместо шпильки, оптимальной высотой 3–5 сантиметров, и использовать силиконовые подушечки под пятку и подушечку стопы.

Лялина также рекомендовала покупать обувь на каблуке чуть большего размера, учитывая, что к вечеру нога отекает. Также перед выходом стоит делать упражнения для стоп, например вращения и растяжку.

Эксперт также отметила, что на мероприятии не стоит стоять неподвижно – нужно переносить вес с пятки на носок и слегка переступать, чтобы облегчить нагрузку на скелет. После мероприятия по возможности лучше переобуться в более удобную обувь.

Ранее врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что амортизирующая подошва правильной толщины и дышащие материалы являются главными критериями для выбора правильной весенней обуви. Он уточнил, что весной, когда прогулки становятся долгими, важно выбирать обувь с подошвой, которая при ходьбе может гасить ударную нагрузку.

