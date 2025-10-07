Врач Шестаков: ношение высоких каблуков ежедневно приводит к хроническим болям

Фото: 123RF/tsuguliev

Ежедневное ношение обуви на высоком каблуке приводит к изменению походки, и хроническим болям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, хирург Андрей Шестаков.

Специалист объяснил, что при ходьбе на каблуках происходит деформация стопы из-за неравномерного распределения нагрузки.

"Когда мы переносим вес тела на переднюю часть стопы, страдают суставы, связки и пальцы", – сказал он.

При этом, по словам врача, совсем плоская подошва тоже является не самым оптимальным вариантом, поэтому полностью от каблуков отказываться не стоит. Нужно просто подобрать обувь под себя.

"Поэтому главное – не впадать в крайности: каблуки можно, но в меру", – добавил Шестаков.

Также врач посоветовал людям, которые много стоят на работе, почаще садиться – хотя бы раз в час. Это избавит организм от перегрузки и улучшит кровоток.

