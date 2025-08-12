Врач-ортопед Дунаев предупредил о плохой вентиляции в кроксах

Фото: 123RF/kvladimirv

Кроксы не рекомендуется долго носить из-за плохой вентиляции, заявил в интервью радио Sputnik врач-ортопед Лев Дунаев.

Другой недостаток резиновых тапок – отсутствие фиксации, уточнил специалист. По его словам, обувь делается на несколько размеров, например 40–41 или 42–43. Стопа не зафиксирована и упирается в резиновый носок, а пальцы при отсутствии фиксации могут деформироваться.

Если и выбирать кроксы, то лучше классический вариант с ремешком, уточнил Дунаев.

"В кроксах все-таки есть чашечка, благодаря этому медицинские работники могут поставить туда стельки, чтобы нога не уезжала. Если хорошо подобрать кроксы и стопа здоровая, нет признаков гипергидроза, такая обувь сильно не повредит, но постоянно носить я не рекомендую", – сказал ортопед.

При этом ношение носков с сандалиями может быть полезным для здоровья кожи ног, заявила ранее эксперт Василина Миронова.

Она объяснила, что на коже стопы есть потовые железы и нервные рецепторы. При контакте с обувью без носков кожа повреждается, так как имеет тонкую защитную кислотную пленку, а пот в результате испарения оставляет на теле и в обуви органические вещества – питательную среду для бактерий.