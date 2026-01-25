Форма поиска по сайту

25 января, 08:18

Общество
Синоптик Леус: первые 30-градусные морозы пришли в Подмосковье

Первые 30-градусные морозы пришли в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Подмосковье в ночь на воскресенье, 25 января, достигла отметки в минус 30 градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик пояснил, что температурный фон в столичном регионе различен из-за наличия локальных облачных полей. Например, в Москве ночь оказалась теплее вчерашней.

"На базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 14,8 градуса – напомню, что вчера было минус 17,4 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от 14,3 градуса мороза на Балчуге до минус 15 градусов в Тушино", – написал Леус.

При этом, добавил он, в Черустях столбик термометра опустился до минус 30,3 градуса. Ниже 29 градусов мороза было в Мелихово, Луховицах и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника.

"Ну а самой "тeплой" точкой на карте погоды региона стал Ново-Иерусалим – там было 14,7 градуса мороза", – заключил Леус.

В последний раз 30-градусные морозы в Московской области наблюдались 4 января 2024 года в Волоколамске.

Ранее синоптик сообщил, что на 25 января придется пик морозов в Московской области. В этот день температура воздуха может упасть до минус 28 градусов.

Однако в понедельник, 26 января, морозы уже начнут уходить из Подмосковья. Ночью прогнозируется до минус 19–21, а днем – минус 10–12 градусов.

В связи с похолоданием в столичной системе отопления повысили температуру. Специалисты плавно скорректировали режим работы системы, доведя температуру теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.

Самые сильные морозы с начала зимы наступили в Москве

