Морозы до минус 20 градусов вернулись в столичный регион

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы до минус 20 градусов накрыли Московский регион после небольшого потепления. При этом пик придется на воскресенье, 25 января, когда температура может упасть до минус 28 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Пока, правда, лишь на "полюсе холода" Подмосковья, в Черустях, метеорологи отметили такие низкие температуры – там минимум составил минус 21,8 градуса. На других метеостанциях региона температура не опускалась ниже минус 15 градусов", – подчеркнул он.

По словам синоптика, прошедшей ночью на метеостанции ВДНХ в столице зафиксировали минус 10,9 градуса, в Строгине – минус 10,1, в Бутове – минус 11,9, а в ТиНАО – минус 11,2.

Как отметил метеоролог, ночью в субботу, 24 января, минимум температуры в Москве приблизится к 20 градусам, а по области значения опустятся до минус 25. Днем столбики термометров покажут минус 13–15 и минус 12–17 градусов соответственно.

В воскресенье, 25 января, пик арктического вторжения достигнет минус 20–22 градусов ночью в Москве. После полудня температура поднимется до минус 14–16. Этот день станет самым холодным с начала зимы, указал Леус.

При этом в понедельник, 26 января, морозы начнут уходить из региона. Ночью прогнозируется до минус 19–21, а днем – минус 10–12 градусов.

"Что интересно, как и во время прошлой холодной волны юг и восток Московской области будут более холодными, чем север и запад", – написал синоптик.

Он добавил, что в дальнейшем температура будет расти и во вторник, 27 января, превысит климатическую норму.

В связи с ожидаемыми морозами городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты принимают все меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.

