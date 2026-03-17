Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 04:28

Политика

Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/fedir_shandor

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор сфотографировался с продырявленным венгерским флагом вместе с командиром беспилотных сил ВСУ Робертом Бровди, которого в России обвиняют в теракте. Фотография опубликована в соцсетях Шандора.

На снимке посол одет в камуфляжную форму. Одной рукой он обнимает Бровди, а второй держит продырявленный флаг Венгрии, при этом улыбаясь.

Предположительно, такая акция может отсылать к событиям 1956 года в Венгрии, когда участники восстания вырезали из флага страны герб Венгерской народной республики в знак протеста против советской власти.

В феврале были приостановлены поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба". На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе".

Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил дать контакты Орбана военным, если тот продолжит блокировать кредит на 90 миллиардов евро. В свою очередь, депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала подобные угрозы международным скандалом.

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика