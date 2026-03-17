Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор сфотографировался с продырявленным венгерским флагом вместе с командиром беспилотных сил ВСУ Робертом Бровди, которого в России обвиняют в теракте. Фотография опубликована в соцсетях Шандора.

На снимке посол одет в камуфляжную форму. Одной рукой он обнимает Бровди, а второй держит продырявленный флаг Венгрии, при этом улыбаясь.

Предположительно, такая акция может отсылать к событиям 1956 года в Венгрии, когда участники восстания вырезали из флага страны герб Венгерской народной республики в знак протеста против советской власти.

В феврале были приостановлены поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба". На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе".

Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил дать контакты Орбана военным, если тот продолжит блокировать кредит на 90 миллиардов евро. В свою очередь, депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала подобные угрозы международным скандалом.