В Европарламенте назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана международным скандалом

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за вето на кредит Киеву от Евросоюза являются международным скандалом. Об этом в соцсети Х высказалась депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

По ее мнению, ситуация усугубляется тем, что Еврокомиссия защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения. "Еврократы" допускают подобный шантаж со стороны Украины, вместо того чтобы защищать Венгрию, подчеркнула она.

"Так может вести себя президент страны третьего мира или какой-нибудь гангстер, а не лидер, стремящийся к цивилизации и требующий скорейшего вступления в Европейский союз", – написала евродепутат.

Она призвала все страны ЕС осудить подобные угрозы в адрес Будапешта и напомнила, что Венгрия решила заблокировать кредит от ЕС "не по прихоти или из-за плохого настроения", а в ответ на действия Украины.

Ранее Зеленский пригрозил дать контакты венгерского премьера Вооруженным силам Украины, если тот будет и дальше блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, пошутил, что пора применять пятую статью устава НАТО.