График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 13:37

Политика

Венгрия потребовала от Украины объяснений в связи с перевозкой валюты через страну

Фото: 123RF.com/gekaskr

Венгрия требует от Украины объяснений после перевозки украинцами по венгерской территории денег, которые могут принадлежать мафии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает агентство MTI.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о захвате Венгрией 7 сотрудников украинского банка. По словам министра, они проезжали на двух инкассаторских машинах между Австрией и Украиной, перевозя средства и ценности в рамках регулярных перевозок.

Сибига потребовал немедленно освободить граждан Украины и добавил, что Киев обратится к Евросоюзу с запросом на квалификацию действий Будапешта.

Сийярто подтвердил, что правоохранители Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского "Ощадбанка" и начали расследование в отношении украинцев, которых подозревают в отмывании денег.

"Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии", – подчеркнул министр.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьер-министра Виктора Орбана украинским военным, если тот продолжит блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Представитель Кремля Дмитрий Песков иронично высказался об угрозах Зеленского, сказав, что пора применять пятую статью НАТО.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика