Венгрия потребовала от Украины объяснений в связи с перевозкой валюты через страну

Фото: 123RF.com/gekaskr

Венгрия требует от Украины объяснений после перевозки украинцами по венгерской территории денег, которые могут принадлежать мафии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает агентство MTI.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о захвате Венгрией 7 сотрудников украинского банка. По словам министра, они проезжали на двух инкассаторских машинах между Австрией и Украиной, перевозя средства и ценности в рамках регулярных перевозок.

Сибига потребовал немедленно освободить граждан Украины и добавил, что Киев обратится к Евросоюзу с запросом на квалификацию действий Будапешта.

Сийярто подтвердил, что правоохранители Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского "Ощадбанка" и начали расследование в отношении украинцев, которых подозревают в отмывании денег.

"Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии", – подчеркнул министр.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьер-министра Виктора Орбана украинским военным, если тот продолжит блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Представитель Кремля Дмитрий Песков иронично высказался об угрозах Зеленского, сказав, что пора применять пятую статью НАТО.