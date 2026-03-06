График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 17:57

Транспорт

Общая площадь станции "Бирюлево" столичного метро превысит 13,7 тыс квадратных метров

Фото: stroi.mos.ru

Общая площадь будущей станции "Бирюлево" Бирюлевской линии метро Москвы превысит 13,7 тысячи квадратных метров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь пассажирской зоны будущей станции составит более 3,6 тысячи "квадратов". В целом в составе будущей конечной станции новой ветки метро запроектировано 86 помещений, которые разместятся на четырех уровнях.

"Большая площадь отведена под технические нужды и размещение различного оборудования, которое обеспечит безопасность и комфорт пассажиров и сотрудников метрополитена. Сейчас продолжается проектирование станционного комплекса параллельно с подготовкой площадки под будущее строительство", – сказал Ефимов.

Согласно проекту, станция будет иметь платформу островного типа и два подземных вестибюля. Один из них обеспечит выход пассажиров к перспективному железнодорожному вокзалу Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), добавил гендиректор "Мосинжпроекта" Максим Гаман.

"На объекте завершены инженерно-геологические работы. Ведется расчистка территории, что позволит приступить к выносу инженерных сетей и земляным работам", – рассказал он.

Кроме того, после завершения строительства станции на прилегающей территории будет выполнено благоустройство.

Бирюлевская линия метро пройдет от бывшей промзоны ЗИЛ до районов Западное и Восточное Бирюлево. Запуск новой ветки улучшит транспортное обслуживание жителей сразу нескольких районов на юге столицы.

Ранее стало известно, что сразу шесть составов "Москва-2026" начали проходить обкатку в столичном метрополитене. В рамках нее специалисты тестируют десятки параметров для безопасности и надежности. Ожидается, что поезда в скором времени будут перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии метро.

В московском метро появятся более 80 турникетов в этом году

транспортметростроительствогород

