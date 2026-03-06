График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 09:31

Транспорт

Шесть новых магистральных маршрутов появилось в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В 2025 году в столице появилось шесть новых магистральных маршрутов, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Речь идет о маршрутах е24 "Беловежская улица – Метро "Петровско-Разумовская", м20 "Беловежская улица – Метро "Киевский вокзал", м23 "Метро "Парк Победы" – Метро "Панфиловская", м27 "5-й микрорайон Теплого Стана – Олимпийская деревня", м64 "Ивановское – Метро "Выхино", м74 "МЦД "Курьяново" – Метро "Новогиреево".

Благодаря этому транспортная доступность улучшилась для жителей 24 районов Москвы. В целом на новых магистральных маршрутах по будням совершается свыше 97 тысяч поездок, добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Развитие маршрутной сети улучшает транспортную доступность в городе, что соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – указал он.

Магистральные маршруты являются самыми частыми и востребованными направлениями столичного наземного общественного транспорта. Они охватывают сразу несколько линий и станций метро, МЦК и МЦД, связывая целые районы. Всего в прошлом году на электробусах и автобусах совершили свыше 1,1 миллиарда поездок, что на 35 миллионов больше аналогичного показателя 2024 года.

Кроме того, в прошлом году в Москве улучшили более 160 маршрутов наземного транспорта. В частности, специалисты скорректировали 17 маршрутов к открытию новых станций Троицкой линии столичного метрополитена, проанализировали доступность свыше 20 медучреждений и изменили три маршрута для ее роста.

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 664 в Москве

Читайте также


транспортгород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика