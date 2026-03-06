График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 14:57

Армия Израиля сообщила об ударе по подземному бункеру Хаменеи в Тегеране

Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по подземному бункеру верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

В налете были задействованы около 50 истребителей ВВС Израиля. Как следует из заявления, защищенный объект должен был использоваться как командный центр при чрезвычайных ситуациях.

Также в сообщении сказано, что военный бункер находился под правительственным комплексом руководства Ирана и продолжал использоваться после смерти Хаменеи.

США и Израиль 28 февраля начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Хаменеи погиб в результате конфликта. В связи с этим в республике был объявлен 40-дневный траур. СМИ сообщали, что убийство Хаменеи стало возможным благодаря собранным израильской разведкой данным.

Израиль якобы взломал дорожные камеры в Тегеране. Изображения с них передавали на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Тель-Авив заявил, что начал вторую фазу атак против Тегерана

