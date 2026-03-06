IRIB: Иран использовал новейшую ракету "Хорремшехр-4"

Фото: AP/Iranian Defense Ministry

Иран использовал новейшую баллистическую ракету "Хорремшехр-4" в ходе военного конфликта с США и Израилем. Об этом пишет RT со ссылкой на IRIB.

В публикации утверждается, что ракеты Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) с боеголовкой весом в 1 тонну были направлены в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и базу 27-й эскадрильи ВВС Израиля в этом аэропорту.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Тегеран также стал наносить удары по территории еврейского государства и американским военным базам на Ближнем Востоке.

СМИ со ссылкой на Пентагон указывали, что военная операция США против Ирана может продолжаться не менее 100 дней, то есть конфликт может затянуться до сентября включительно. По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.