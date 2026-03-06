Уголовное дело возбуждено после смерти подростка при обрушении кровли в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Уголовное дело возбуждено после гибели подростка в результате обрушения кровли нежилого здания в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба СК России по региону в МАХ.

Следователем следственного отдела по Сормовскому району заведено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

ЧП произошло на Станционной улице 6 марта. Кровля сооружений обрушилась во время прогулки подростков. Один из них погиб, еще два человека пострадали.

Региональная прокуратура заявила, что в рамках проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также требований закона при консервации неэксплуатируемых объектов.

