График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 20:52

Транспорт

Компания Emirates к 7 марта выполнит 106 рейсов, в том числе до Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Авиакомпания Emirates, которая совершает вылеты из Дубая, выполнит 106 рейсов к 7 марта, сообщили РИА Новости в компании.

Во время рейсов туристы, вынужденные задержаться из-за эскалации конфликта в регионе, будут доставлены в места проживания. Emirates выполнит полеты в 83 пункта назначения, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, что составляет почти 60% маршрутной сети компании.

По данным перевозчика, 5 марта Дубай на рейсах авиакомпании покинуло 30 тысяч туристов.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану. Республика в ответ атаковала израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. По последним данным, число погибших в Иране достигло 1 230 человек.

В связи с последними событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Для скорейшего возвращения россиян домой Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов. 5 марта АТОР заявила, что страны Персидского залива покинули уже около 15,8 тысячи россиян.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспорттуризмполитиказа рубежом

